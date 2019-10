Insulza se defiende de las críticas en Chile

El nuevo agente de Chile ante la Corte Internacional de justicia (CIJ) de La Haya, José Miguel Insulza, expresó que nunca habló sobre soberanía en el conflicto marítimo entre Bolivia y Chile y que "el que diga lo contrario que lo demuestre" en respuesta a las críticas del gobierno boliviano y las voces que le sugieren "resolver sus contradicciones".



"El mismo Evo Morales cuando habló de esa declaración mía, nunca dijo que yo hubiera hablado de soberanía. Yo nunca he hablado de soberanía y el que diga lo contrario me lo tiene que demostrar, porque realmente ya basta de tonterías", expresó Insulza en una entrevista en la radio chilena Cooperativa.



Este martes, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, le pidió a Insulza resolver sus contradicciones internas, porque la OEA, de la que él fue secretario general, adoptó una posición sistemática a favor de resolver el diferendo.



En 2010, en una entrevista en un canal chileno expresó que se requiere de mucho tiempo para ir ajustando una salida al diferendo. "Lleva mucho tiempo el diálogo de Bolivia y Chile y creo que ya es hora de hacer propuestas concretas", dijo en esa ocasión. Al respecto, Evo Morales respondió: "Ahora que ya no es Secretario General de la OEA y bueno con algunas dudas quiero recordarle públicamente sus compromisos que tiene conmigo para que Bolivia vuelva al mar con soberanía".



En respuesta a esta declaración, Insulza, que ahora es agente chileno ante La Haya, dijo: "Pensaba en ese momento revivir la propuesta que había hecho el presidente Ricardo Lagos al presidente Hugo Banzer primero y después estaba Quiroga. Es una propuesta que el Presidente Lagos la ha dado a conocer que es de un puerto de pleno uso en territorio chileno al cual ellos pudieran acceder sin dificultades, pero nunca habló de soberanía, yo tampoco", sostuvo.



Agregó que en las asambleas de la OEA, los cancilleres de Bolivia y Chile exponían sus puntos de vista y que no es novedad la palabra diálogo entre los dos. "Hemos estado dialogando con Bolivia hasta el mismo momento en que ellos cortaron el diálogo, incluso retiraron el tema de la tabla de la OEA, porque prefirieron el camino en la Haya", comentó.



Las repercusiones de su nombramiento



Insulza fue designado esta semana como el nuevo agente de Chile en la CIJ, en reemplazo de Felipe Bulnes, quien renunció al cargo alegando falta de cohesión en la sociedad de su país. El nuevo agente fue secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2005 y2015.



El nombramiento de Insulza causó diferentes opiniones entre autoridades chilenas, lo que demuestra que el nombramiento lejos de generar consenso, ha causado inquietud en Santiago.



El diputado chileno por el Partido Por la Democracia, Jorge Tarud, recordó las palabras de Insulza y expresó que "da para muchas interpretaciones" que pueden ser utilizadas por Bolivia como parte de los argumentos ante la CIJ.



"Le pido que clarifique, qué oferta concreta, a qué se refiere. ¿Está pidiendo que hagamos una oferta con soberanía?, en consecuencia que sea claro ante el país (Chile) y que lo diga", expresó Tarud.



Por otro lado, el presidente del Senado chileno, Patricio Walker, valoró el nombramiento de Insulza y manifestó que se debe actuar "con sentido de Estado" en la segunda etapa ante la CIJ.



"Nosotros tenemos que actuar con sentido de Estado, con unidad. No podemos darnos gustos pequeños. En este sentido, estoy convencido que vamos a estar todos detrás de la Presidenta y José Miguel Insulza en esta nueva etapa que va a ser de fondo, más sustantiva y menos procedimental", manifestó Walker.