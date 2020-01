Trabajadores de YPFB se declaran en emergencia

Trabajadores del sector petrolero se declararon en estado de emergencia ante una posible inestabilidad laboral que afectaría al sector con la anunciada reingeniería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó el secretario ejecutivo del sector, José Domingo Vásquez



El dirigente aseguró que los trabajadores petroleros del país están de acuerdo con la reingeniería de YPFB y con la revisión de los contratos para transparentar las gestiones en la empresa, pero dijo que ese proceso no puede derivar en la inestabilidad laboral del sector.



"Con la determinación y lineamiento de revisar todos los contratos del sector petrolero, somos parte de una política de transparencia, pero lo que no estamos de acuerdo es en el atropello que se da a la estabilidad de los trabajadores, eso lo rechazamos, los sindicatos han declarado un estado de emergencia a nivel nacional", dijo en rueda de prensa.



Advirtió que en junio fenecen varios contratos en YPFB y debido a la reingeniería de la empresa, se estaría optando por no renovarlos.



"Entonces, nosotros rechazamos plenamente cualquier situación de afectar la estabilidad laboral de los trabajadores. Estamos plenamente de acuerdo en una reingeniería, un reajuste que elimine la burocracia ejecutiva, pero quieren cortar el hilo por la parte más delgada y eso no vamos a permitir", advirtió.



"La gente que sí necesita la empresa debe seguir trabajando", agregó.



Anunció que la próxima semana se realizará un ampliado nacional para definir las acciones que se seguirán, pero dijo que se gestiona con el Gobierno el respeto a los derechos laborales del sector.