Cuba advierte a Trump: cero presiones, ni condicionamientos

El gobierno cubano advirtió este martes, a tres días de que Donald Trump se instale en la Casa Blanca, que no aceptará presiones, condicionamientos ni agresiones en sus relaciones con Estados Unidos.

"Agresión, presión, condiciones, imposiciones no funcionan con Cuba. Esta no es la manera de tratar de tener una relación mínimamente civilizada con Cuba", dijo Josefina Vidal, directora para Estados Unidos en la cancillería al diario británico The Guardian, en la primera reacción oficial directa ante la inminente asunción de Trump.

Cuba y Estados Unidos comenzaron un proceso de deshielo en diciembre de 2014, bajo la presidencia del demócrata Barack Obama.

El proceso incluyó el restablecimiento de relaciones diplomáticas en julio de 2015, y la firma de 20 acuerdos en diferentes áreas, aunque aún quedan importantes temas pendientes en ese proceso de normalización.

Trump dijo en noviembre que aprobaba las relaciones con Cuba, pero que en su mandato buscaría un mejor acuerdo, más cercanos a los intereses de Estados Unidos.

La Habana ha mantenido una discreta atención sobre las declaraciones del mandatario electo, y los funcionarios cubanos se han abstenido de dar respuestas directas en espera de una posición oficial de Trump ya como presidente en ejercicio.

En ese sentido, Vidal expresó que es demasiado pronto para predecir qué política hacia Cuba seguirá el nuevo gobierno y señaló que no todos los funcionarios nominados por Trump tienen posiciones duras hacia la isla.

“Hay también otros funcionarios, hombres de negocios, que Trump ha nombrado, incluso en los papeles del gobierno, que están a favor de los negocios con Cuba, personas que piensan que Estados Unidos se beneficiará de la cooperación con Cuba, sobre temas relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos”, expresó.