Microsoft destaca a empresa boliviana que ayuda a compatriotas

El blog de Microsoft publicó el lunes una nota sobre el trabajo de los dos bolivianos, Hector Álvarez y Patricia Lucero, que tienen una empresa de ropa, "beyondBeanie", y destacó que la marca ayuda a mejorar las condiciones de vida de niños en América del Sur.



"La compañía, con sede en Suiza, trabaja con artesanos bolivianos para vender sus sombreros, bolsas y ponchos artesanales en tiendas de Suiza, Sudáfrica y Reino Unido. Esta empresa no sólo proporciona un trabajo sostenible para los artesanos, si no que apoya a los niños pobres de Bolivia", se lee en la nota.



Según el blog, cada gorra vendida paga cinco comidas escolares, cada poncho compra un uniforme de la escuela, y cada bolsa equivale a un conjunto de útiles escolares. Recientemente, pusieron a la venta unas pulseras que, con su compra, el interesado ayuda a proporcionar atención dental a niños pobres.



Lucero está en contacto con un centro infantil en Cochabamba donde "beyondBeanie" respalda a 38 huérfanos con el financiamiento para las comidas y los útiles escolares.



"Mi sueño es continuar desarrollando nuestras marcas sociales, mantener el establecimiento de alianzas con organizaciones similares y seguir promoviendo el bien social, educar a los consumidores e impactando vidas", dijo Álvarez en la red social Horyou.



Los emprendedores participaron de una charla on line en Suiza que se realizó el 15 de marzo. Te dejamos el video a continuación.

