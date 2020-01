El Gobierno ha creado el Ministerio de Energía, con dos viceministerios: uno se encargará de las energías convencionales y alternativas y el otro de la tecnología. A tiempo de advertir que el gas puede acabarse pero no las plantas eléctricas, el presidente Evo Morales dijo que este es el ministerio de la esperanza, encargado de garantizar el bienestar de las nuevas generaciones.



La creación de este ministerio busca contrarrestar no solo la caída de los precios internacionales de las materias primas tradicionales y su agotamiento, sino que el Estado boliviano está obligado a invertir en el desarrollo del sector energético para que todos los bolivianos tengan acceso a este servicio en igualdad de condiciones y en el lugar donde viven.



La Constitución (art. 378) prevé, en este sentido, que es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participación y control social.



Con este fin, el Ministerio de Hidrocarburos ha informado que se han hecho emprendimientos de gran envergadura que buscan, por un lado, satisfacer la demanda interna, y por otro, la exportación de energía eléctrica a países vecinos. En efecto hasta 2020 se ha proyectado una inversión que superará los $us. 2.000 millones, en la implementación de plantas generadoras, líneas de transmisión y proyectos de energías alternativas.



Según la información oficial, se han concluido los tendidos de líneas y consiguiente ampliación al Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como la termoeléctrica de Entre Ríos, y las unidades de generación en termoeléctrica Carrasco, ciclo combinado de Guaracachi, termoeléctrica Moxos Trinidad, termoeléctrica del Quenco, termoeléctrica Bulo Bulo y termoeléctrica de Valle Hermoso, termoeléctrica del sur, la termoeléctrica de Warnes y el Parque Fotovoltaico de Pando.

El crecimiento del sector energético a un ritmo del 7%, significa que anualmente se necesita invertir o generar al menos 100 MW para satisfacer este crecimiento; Santa Cruz demanda el 40% del consumo total del país. Según el Consejo Mundial de Energía (WEC por sus siglas en inglés) desde 2013 Bolivia se ubica en el cuarto lugar, a escala mundial, en seguridad energética, lo que implica un ‘manejo efectivo de la oferta de energía primaria proveniente de recursos domésticos y externos, la confianza de la infraestructura energética y la posibilidad de los proveedores de energía de encontrarse con la actual y futura demanda’. Esta organización advierte, sin embargo, que todavía alrededor de un 20% de la población boliviana no goza del servicio básico de electricidad.

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) está conformado por dos tipos de mercados: a) el mayorista donde se ubican las empresas de generación, transmisión, distribución y consumidores no regulados; y b) el minorista, donde se encuentran empresas de distribución y consumidores regulados.



Las energías alternativas (solar, eólica, biomasa, geotérmica e hídrica hasta 2MW) aportan al sistema interconectado nacional con 1,5%. La matriz energética boliviana tiene como fuentes principales la termoelectricidad (58,9%), la hidroelectricidad (39,3%) y la biomasa (1,7%). Sin embargo, aunque la Constitución (arts. 378-379) reconoce que las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, y su acceso un derecho fundamental, y que el Estado promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, es poco lo que se ha avanzado en este campo. Para contrarrestar esta sequía de producción de energías alternativas, mediante decreto Nº 2048, el Gobierno creó incentivos para los que inviertan en este sector estratégico.

Las energías alternativas, como se sabe, reducen la dependencia que tiene el país de la generación de electricidad basada en combustibles fósiles, disminuyendo además las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la mejora del medioambiente, el ahorro y la eficiencia energética. La idea es cambiar la matriz energética, hoy más del 70% en manos del gas y el petróleo, de modo que hasta el año 2025 el agua, el sol y el viento se utilicen en este campo.

La creación de este Ministerio no es suficiente; se necesitan grandes inversiones económicas que el

Estado boliviano parece que no está en condiciones de materializar y, por tanto, tiene que buscar socios estratégicos del exterior y para conseguirlos tiene que generar las condiciones básicas como seguridad jurídica, incentivos y abrir la economía nacional para facilitar las inversiones en los sectores estratégicos