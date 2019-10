Fin del ataque al museo de Túnez deja un saldo de 19 personas muertas

Dos hombres armados que atacaron el museo del Bardo en Túnez este miércoles murieron en el asalto, al igual que un policía, según la televisión nacional tunecina. El fin del ataque al museo concluyó con la eliminación de los asaltantes y la liberación de los rehenes.



"Murieron un policía y dos terroristas", anunció el canal estatal Wataniya 1 y una fuente policial confirmó a la AFP la muerte de un agente. Más temprano las autoridades informaron de ocho muertos, siete de ellos extranjeros, mientras que el primer ministro francés, Manuel Valls, informaba desde Bruselas de la existencia de rehenes.



En total, según cifras facilitadas por el primer ministro tunecino, Habib Al Said, han muerto 19 personas, de ellas 17 turistas extranjeros, y dos tunecinos: un agente de las fuerzas especiales y un civil.



El jefe del gobierno cifró en 24 el número de heridos, de los cuales 22 son turistas y dos tunecinos. También dijo que dos de los atacantes fueron abatidos.



Testigos explicaron a Efe que los asaltantes salieron de una mezquita ubicada entre el edificio del Parlamento tunecino y el Museo del Bardo y dispararon contra un autobús de turistas antes de tomar a varios rehenes y atrincherarse en una zona ajardinada que comparte muro con el museo.



"Hemos podido ver a cuatro terroristas armados. Ha habido muchos disparos y ahora están en el jardín, no han podido entrar en el edificio", explicó a Efe Mona Brahim, diputada del partido islamista moderado An Nahda que se encontraba en el interior del edificio y que, como la mayoría de los parlamentarios, fue evacuada.

