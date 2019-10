México se indigna por las declaraciones de Trump

El secretario de Gobernación (Interior) de México, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó este martes de "prejuiciosas y absurdas" las declaraciones del magnate estadounidense Donald Trump, quien al postularse como candidato presidencial de Estados Unidos aseguró que los migrantes llevan crimen y drogas a su país.



"Se ve que busca más generar una nota que un proyecto, y que por supuesto no sabe y no conoce seguramente la aportación de todos los migrantes de prácticamente todas las naciones del mundo (...) y particularmente de los mexicanos" a Estados Unidos, dijo el Chong durante una conferencia de prensa, tras un evento sobre combate a la discriminación.



El extravagante Trump, de 69 años, causó polémica con el discurso que pronunció al postularse como candidato a la Casa Blanca de cara a las elecciones de 2016.



"Cuando México envía a su gente, no envía a la mejor", sino a personas que tienen muchos problemas, dijo el magnate de bienes raíces, en un discurso desde la torre que lleva su nombre en la Quinta Avenida de Nueva York.



"Están trayendo drogas, crimen y a sus violadores", recalcó.

Trump se identifica como republicano pero en el lanzamiento de su candidatura no especificó si participaría con el apoyo del partido o de forma independiente.



El multimillonario prometió construir un muro gigantesco a lo largo de los más de 3.000 km de frontera que Estados Unidos comparte con México, para impedir la entrada de los migrantes.



"Yo construiré una gran muralla en nuestra frontera sur, y haré que México pague por ese muro", dijo Trump, quien estima que los mexicanos le roban el empleo a los estadounidenses.



"Se están burlando de nosotros, de nuestra estupidez. Y ahora nos están venciendo económicamente. Ellos no son nuestros amigos, créanme", añadió.



Se estima que en Estados Unidos residen cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos de origen mexicano.