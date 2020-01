Yo pisaré las calles de Caracas ensangrentada

Me animo a parafrasear a Pablo Milanés y a esa llorada canción que le dedicó a la Santiago derrotada por el golpe que barrió con el régimen de Salvador Allende en 1973. Debo ser sincero, no creo que Allende estuviera en lo correcto con su plan económico, aunque no se me escapa que enfrentó el boicot permanente del establishment chileno. Parto del principio de que su salida debió hacerse por medios democráticos y no bajo bombardeo.

Milanés expresó entonces su esperanza de volver a una hermosa plaza liberada, a llorar a los ausentes y denunciar a los traidores. Sospecho que el trovador, hoy radicado en España y lejos ideológicamente de los hermanos Castro, puede decir lo mismo sobre Caracas.



Las diferencias son solamente aparentes. A los chilenos los bombardearon las Fuerzas Armadas al servicio del golpe contra el Gobierno. Y a los venezolanos los matan la Guardia Nacional y grupos de paramilitares al servicio del propio régimen, que es tan golpista como los chilenos de los 70.

Así como las FACH se encargaron de matar a quienes defendían al sistema democrático, en Venezuela las fuerzas de seguridad asesinan a quienes piden el cumplimiento de la ley: primero el referéndum revocatorio y luego elecciones. Demandas propias de un sistema democrático. ¿Queda alguna duda de que Nicolás Maduro, con dos autogolpes en su haber, y que antes jugaba a Allende, es hoy tanto o más represor que Pinochet?



Si Milanés señalara a los traidores, otrora pinochetistas, no tendrá problema en identificar a los nuevos. Son en esencia los mismos, los que están dispuestos a ensangrentar calles, ciudades, autopistas y caminos.