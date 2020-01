Kuczynski busca mayor cooperación de China

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fue recibido este martes en el Gran Palacio del Pueblo por su homólogo chino, Xi Jinping, quien sugirió en la reunión de trabajo mayor cooperación bilateral en sectores como la modernización de la agricultura o el desarrollo de energías alternativas.



El encuentro, precedido de una ceremonia de bienvenida en la plaza de Tiananmen en la que ambos mandatarios pasaron revista a soldados de las tres ramas del ejército chino, también incluyó la firma de varios acuerdos bilaterales en materia cultural y de medios de comunicación, informó la televisión estatal china CCTV.



El presidente Xi agradeció a Kuczynski su decisión de elegir China como primer destino exterior tras ser elegido presidente, y subrayó que ambas naciones, "dos antiguas civilizaciones que son amigas de confianza y compañeras en el desarrollo" deben profundizar sus intercambios.



En ese sentido, el mandatario chino subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación en áreas donde Perú y China ya colaboran tradicionalmente, como la energía, la minería o las infraestructuras, así como en nuevos campos, como el citado desarrollo tecnológico para la agricultura o el medioambiental.



El presidente Xi dio su apoyo expreso a Perú en su próxima celebración de la cumbre anual del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que Lima acogerá a mediados de noviembre, y donde se espera que el máximo mandatario chino será uno de los asistentes, según adelantó el propio Kuczynski hoy en un encuentro con empresarios.



En la reunión con Xi, Kuczynski dijo haber elegido China como el primer punto de su agenda diplomática por ser "un país que insiste en una vía de desarrollo propia e independiente", así como por los esfuerzos que ha mostrado hasta erigirse como la segunda economía mundial.



El mandatario suramericano insistió en que las dos naciones deben fortalecer el intercambio en sectores como el cultural, el sanitario o el turístico, y se mostró confiado en que, con el apoyo de socios como China, se logre una exitosa cumbre del APEC en noviembre.



"No estamos buscando créditos"



Durante un encuentro entre empresarios del país asiático y Perú, Kuczynski subrayó que su delegación no acude a Pekín "a pedir préstamos" sino a buscar colaboración en infraestructuras, comercio o turismo.



"No estamos buscando créditos, ayuda financiera, sino inversión y cooperación a nivel internacional. Ése es mi mensaje, por eso he venido a Pekín con mis ministros y mi vicepresidente", subrayó Kuczynski en la inauguración del encuentro empresarial, celebrado en la sede central del estatal Banco de China.



De igual manera se reunió con Li Changjin, el principal responsable de la compañía estatal de construcción ferroviaria China Railway Group, a quien ofreció invertir en el proyecto de trenes de cercanías para Lima.



"Es un tren mucho más modesto que el Interoceánico (ferrocarril entre el Atlántico y el Pacífico que China quiere construir desde Brasil a Perú), pero el área metropolitana de Lima será en pocos años de 20 millones de habitantes, necesitamos integrarla y eso se va a hacer con transporte rápido", aseguró horas más tarde.



"Es un proyecto interesantísimo", señaló en un discurso ante empresarios de los dos países, "sin olvidarnos de otros grandes planes", en alusión al Interoceánico que China ha propuesto construir para unir la costa atlántica brasileña con la pacífica peruana y que podría costar unos 10.000 millones de dólares.



Kuczynski también señaló, en declaraciones posteriores a los periodistas, que proyectos ferroviarios de gran calado entre China y Perú como el interoceánico están todavía "en evaluación".