Evo le apunta a Muñoz como la traba en las negociaciones con Chile

"Yo siento que la presidenta Michelle Bachelet quiere (tratar el diferendo marítimo) pero un grupo no lo permite a la cabeza de Muñoz (Heraldo)", así habla un Evo Morales muy convencido de que el actual canciller chileno, es la persona que lidera el movimiento que interfiere para que las negociaciones en el tema marítimo no avancen.



Morales reconoció que antes, Muñoz era su amigo y que incluso jugaban fútbol juntos, pero que todo esto cambió cuando fue nombrado autoridad y que ahora le "ha bajado las relaciones de amistad con la presidenta Bachelett".



Chile reitera que no tiene obligación a negociar mar



En entrevista con la red Abya Yala, rememoró las propuestas y compromisos que no se cumplieron de parte de los gobernantes que ha tenido Chile a lo largo de estas décadas y que Bolivia "no se ha inventado" estos acuerdos; inclusive la OEA en dos oportunidades, especialmente en 1979, indicó que tiene que haber un corredor hacia el Pacífico que se debe negociar "sin compensación territorial, pero que ese corredor debe tener soberanía".



Demanda contra Bolivia se "cristalizó" en un viaje a Washington



Sobre su relación actual con Michelle Bachelett, Morales dijo que en su primera gestión se tuvo buenas relaciones, pero que con el pasar de los años, ve que los encuentros que se sostuvieron "fueron una pérdida de tiempo" ya que el Gobierno chileno dilataba el sentarse a tratar los temas de real interés para Bolivia y se tenían reuniones y almuerzos improductivos.



Demanda y contrademanda

?Bolivia y Chile no solo se encuentran en conflicto por el tema marítimo sino también por las aguas del Silala. Las autoridades chilenas consideran que este afluente es parte de un río internacional y por ello decidieron acudir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mientras que en el país, se sostiene que dicho recurso hídrico proviene de manantiales del departamento de Potosí.