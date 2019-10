Dos presuntos ladrones se salvan de ser linchados en el Chapare

Dos jóvenes delincuentes fueron golpeados y casi mueren quemados por una turba que los sorprendió cuando intentaban robar una motocicleta en la población de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, informó el domingo el comandante de la Policía de esa región, Daniel Mérida.



"Dos personas habrían sido sorprendidas robando una motocicleta (...) Y una multitud de unas 150 a 200 personas enardecida quiso victimar a los dos jóvenes golpeándoles y prendiéndoles fuego", explicó a la ABI.



Según Mérida, el hecho se registró a la 01:30 en el barrio Paraíso de la localidad de Entre Ríos cuando los dos antisociales robaron una motocicleta a una mujer y fueron atrapados por vecinos del lugar que respondieron a los gritos de auxilio de la víctima.



Explicó que los policías de turno se enteraron más tarde de lo que sucedía por una denuncia telefónica sobre un intento de linchamiento y llegaron al lugar a tiempo para evitar la muerte a los delincuentes.



"Los dos jóvenes fueron encontrados maniatados a un poste metálico y después de un diálogo de una hora se logró persuadir a la gente para que los entregue y se logró rescatarlos", informó el jefe policial.



Precisó que una investigación posterior permitió identificar a los sindicados como J. C. O. H., de 18 años y E. A. S. P., de 20 años, cuyos antecedentes están en investigación.



"Uno de los antisociales está ahora internado en el Hospital de San Francisco de Villa Tunari y el otro fue trasladado al Hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba por la gravedad de sus lesiones", complementó.



La motocicleta que intentó ser robada fue trasladada a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos de Villa Tunari para investigar su procedencia, tomando en cuenta que se estableció que la dueña no tenía los documentos de compra.