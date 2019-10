La Aduana activa la firma digital para exportadores

La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó de que los exportadores que realizan operaciones mediante la Administración de aeropuerto de El Alto ya pueden aplicar el nuevo procedimiento de despacho de exportación de mercancías y emplear el nuevo Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA) que incluye la firma digital en reemplazo la manuscrita.



A decir de Ardaya, “es un día muy importante para la administración aduanera porque se está implementando la firma digital que elimina la rúbrica manuscrita y del papel físico. No se requiere la impresión de formularios de la Aduana Nacional o documentos de soporte que son las certificaciones o autorizaciones para la exportación”.



Para la aplicación de dicho procedimiento, la administración aduanera ha coordinado con entidades gubernamentales relacionadas con el comercio exterior como el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex), Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para implementar esta nueva forma de gestión de las exportaciones.



Alcances del proceso

La agilización y simplificación de los trámites aduaneros, no se requiere la presencia de los Operadores de Comercio en oficinas de la Aduana Nacional, reducción del uso del papel al no requerir la impresión de documentos, seguridad jurídica a las transacciones electrónicas, además de la posibilidad de una mayor integración electrónica con otras entidades de comercio exterior.



Puesta en marcha del sistema



La implementación del nuevo proceso de exportación será gradual, se inició en el Aeropuerto El Alto esta semana y hasta julio se incluirán los aeropuertos de Cochabamba y Viru Viru y posteriormente las aduanas de frontera. Hasta fin de año se espera tener la cobertura nacional.