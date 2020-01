Director ejecutivo del BM en España renuncia

El exministro de Industria de España, José Manuel Soria, ha renunciado al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, ante la polémica suscitada por su nombramiento, según han confirmado a El Huffington Post fuentes gubernamentales.



Soria, que presentó su dimisión como ministro el pasado mes de abril por los llamados "papeles de Panamá", ha comunicado su decisión al Gobierno a través de una carta remitida al secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa.



En la misiva, Soria deja claro que no ha sido acusado ni investigado por ningún delito y que renuncia al cargo en la institución multinacional ante la polémica que ha generado su nombramiento y la utilización "desproporcionada" que se ha hecho de este asunto en el debate político y mediático, según la agencia Europa Press.



La información es confusa: desde la agencia Europa Press afirman que que la renuncia ha sido voluntaria y desde la agencia EFE que ha sido a petición del Gobierno. El Huffington Post ha intentado ponerse en contacto con el Ministerio de Economía, pero no ha habido respuesta. Además, el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, ha asegurado que era una "decisión personal".



Así, al igual que hizo cuando renunció a la cartera de Industria, Soria desiste de iniciar una nueva etapa profesional en el Banco Mundial para evitar que su designación pueda perjudicar al Gobierno en funciones y al Partido Popular.



En calidad de funcionario



La propuesta de Soria para el Banco Mundial se conoció el viernes por la noche, cuando el Congreso votaba en contra de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y desató inmediatamente la polémica y las críticas también en el PP. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, insistió desde Hangzhou (China), tras la cumbre del G-20, en que Soria había optado a un alto cargo en el Banco Mundial en calidad de funcionario, ya que previamente abandonó la política.



"Lo único que sé es que Soria dejó la política. Dejó el Ministerio (de Industria), el Congreso y la presidencia del Partido en Canarias. Es un funcionario, que ha reingresado en la Administración y ha participado en un concurso (para el Banco Mundial). A partir de ahí, no puedo añadir más. Estamos hablando de un funcionario que está actuando como tal. Ha abandonado la política, ha concursado por una plaza", ha insistido.



De igual forma, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, defendió el "derecho" de su ex compañero de Gabinete a ocupar la principal silla de España en el Banco Mundial. "No se le puede decir que no", aseguró en una conversación informal con enviados especiales a la Cumbre del G-20 en el avión.



De hecho, De Guindos ha solicitado comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso para informar del déficit excesivo, los presupuestos y la designación del exministro Soria, comparecencia que se podría producir el próximo jueves 15 de septiembre, según ha apuntado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.