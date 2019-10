Sorpresa por la ausencia de un abogado del equipo boliviano

El asesor de la cancillería chilena, Andrés Jana, hizo notar que el especialista británico en derecho internacional, Vaughan Lowe, que forma parte del equipo jurídico boliviano, no asistió a la primera fase de alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que Chile expuso sus argumentos para intentar demostrar que ese tribunal no es competente para tratar la demanda boliviana.



“No está Vaughan Lowe. Nosotros sabemos que Lowe es presidente de un Tribunal de Arbitrajes de Inversión, que está bajo los auspicios de la Corte Permanente de Arbitrajes de La Haya, que está sesionando en Washington y entendemos que esto ocurriría durante la semana”, dijo Jana a la Televisión nacional chilena.



El asesor destacó la trayectoria del jurista británico, que representó a Perú contra Chile en una anterior oportunidad, y evitó emitir criterios sobre su ausencia.



“Representó a Perú y en algún momento fue experto de Chile en un juicio contra una empresa española. Por lo tanto, ha actuado en diversos momentos para diversos países”, dijo.



Jana evitó referirse sobre los efectos de la ausencia de Lowe. “No es un alivio su ausencia, tenemos un caso bien montado, un caso sólido en la que hemos trabajado intensamente y la verdad es que quién esté del lado boliviano, tendremos que enfrentarlo”, dijo.

