Apartan a fiscal que acusó a ministerio en caso YPFB

La Fiscalía de Distrito de La Paz determinó cambiar de división al fiscal Leopoldo Ramos, encargado de investigar las denuncias de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), caso que salpicó en las últimas horas al ministerio de Comunicación.



"Me cambiaron de división, me dejaron sin todos los casos que conocía incluido YPFB. Ahora estoy destinado a la Unidad de Solución Temprana, pero me dicen que este cambio es regular, tomado por nuestra jefa porque hay rotaciones cada tiempo", detalló en entrevista con EL DEBER.



Agregó que dos fiscales quedarán a cargo de la investigación del denominado "clan YPFB" y no quiso señalar si su alejamiento responde a las acusaciones que realizó por los contratos que firmó el ministerio de Comunicación con la empresa Bravo, una de las investigadas.



Contratos para la cumbre del G-77



En las últimas horas, el investigador informó sobre dos procesos de adquisición de poleras y memorias flash con motivo de la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China, los cuales serían irregulares.



"Tengo aquí dos contratos y nos faltaría ver el tercero, de las poleras son 58 mil y de 255 flash son más de 100 mil, serían como más de 150 mil bolivianos lo que firmó Comunicación con la empresa Bravo, pero aún faltaba ver documentos", detalló el fiscal.



El presidente Evo Morales instó a Ramos a entregar la documentación del caso a Palacio de Gobierno y se abrió a la posibilidad de transparentar los gastos que se tuvo en la organización de la Cumbre del G-77 en Santa Cruz



"Si tiene documentación, que presente y no solo que hable por los medios de comunicación. Que presente cómo se contrató a la empresa, aquí que canten los documentos. Creo que actúa con carácter político y no legal", sentenció el mandatario.



Sin acceso a la documentación

Ramos se limitó a señalar que, como ahora está fuera del caso, no puede acceder más a la documentación. "No actúo de forma política, solo hice mi trabajo y me comunicaron la decisión de cambiarme hoy en la mañana", concluyó.



Desde el ministerio de Comunicación se asegura que “nunca se llegó a efectivizar ningún contrato con la empresa ‘Bravo’ y por lo tanto no se realizó ningún pago por algún servicio a esta empresa”.