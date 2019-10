Vacaflor: 'La palabra libertad causa urticaria'

El periodista Humberto Vacaflor, que inició su labor periodística cuando apenas tenía 15 años en una radio de Tupiza, donde nació, recibirá esta noche el Premio Libertad Juan Javier Zeballos, de manos de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).



Entre 1965 y 1971, Vacaflor trabajó en el desaparecido diario Presencia y durante la dictadura del 71 fue exiliado a Argentina. Posteriormente retornó al país, pero años después volvió a salir al exterior donde se convirtió en el primer periodista boliviano en trabajar para la BBC de Londres. Este martes conversó con EL DEBER, horas antes del acto a realizarse en desde las 18:45, en el salón Illimani del Club de La Paz (Plaza Obelisco), y lamentó que la libertad de prensa en el país esté muy "dañada".



¿Con qué ánimos recibe este premio hoy?

Me ha sorprendido gratamente el anuncio de otorgarme el Premio Libertad, porque veo en él un gesto de coraje de la ANP, un síntoma de que las cosas pueden cambiar si nos proponemos. Y de que la situación de prepotencia que vive en este momento el periodismo boliviano por parte del Gobierno y sus aparatos, podría vérselas ahora con una actitud digna de la gente que trabaja por la libertad de expresión como los periodistas de los medios independientes.

Estoy muy contento de que de alguna forma mi nombre signifique una muestra de coraje de las instituciones. Si sirve para eso estoy satisfecho.



En toda su carrera periodística, ¿este es uno de los peores momentos de la libertad de prensa?

Este es un peor momento para la libertad de prensa en democracia. En los gobiernos dictatoriales por supuesto la situación es diferente, las leyes no rigen porque lo primero que hace un dictador es anunciar que la Constitución queda en vigencia en todo lo que no contradiga los principios de nuestra revolución. En realidad, la Constitución no se aplicaba y lo decían de forma franca.

Pero que en democracia ocurra lo mismo, eso ya no es concebible. El Gobierno que propició la creación de esta Constitución es el que hoy la pisotea, odia a los periodistas, detesta su profesión y es muy notorio como en el caso del periodista Jesús Alanoca (retenido en la protesta de los discapacitados).



Desde su punto de vista, ¿cuáles son los método más frecuentes para presionar a los medios?

Entre los métodos que utiliza este Gobierno para presionar a los medios independientes están: usar al sistema tributario, usar y abusando de la asignación de publicidad estatal, hacer que algunos medios que eran independientes sean comprados por testaferros del Gobierno, dar órdenes como "no hay que entrevistar a fulano de tal", fíjese que algunos medios de comunicación ni siquiera han mencionado nada sobre el último pronunciamiento de la ANP del Premio Libertad. Lo ignoran totalmente, todo lo que suena a libertad les produce urticaria.

He venido desde Tarija (donde reside) hasta La Paz para dar mi testimonio de lo que está pasando en Bolivia, tengo valentía.



¿Qué nos falta como periodistas ante este panorama?

Estamos bien encaminamos. El fallo sobre el caso de Carlos Valverde, en el que un juez determinó que sea tratado por un Tribunal de Imprenta, es un triunfo gigantesco para la prensa. Habría que fortalecerlo haciendo que cada uno de nosotros pelee por la vigencia de la Ley de Imprenta exigiendo que cada alcalde del país designe un Tribunal de Imprenta. Los alcaldes, excepto algunos casos, no han nombrado a los miembros, evitando así la aplicación de la Ley.

En el caso de Santa Cruz, el alcalde (Percy Fernández) tendrá que apurar la designación del Tribunal para que vea el caso de Valverde.