Evo ve que sobra libertad de prensa y 'acusa' a CNN

"Sobra libertad de prensa", sentenció el presidente Evo Morales y agregó que "si a veces no compartimos algunas opiniones no significa coartar la libertad de expresión", consultado sobre el escándalo por el caso Gabriela Zapata y la labor de los medios de comunicación.



En rueda de prensa, la autoridad sostuvo que "el 21 de febrero prepararon una mentira montada desde Estados Unidos (...) Algunos medios de comunicación sabiendo que era una mentira, seguían difundiendo".



El mandatario además advirtió que la cadena estadounidense CNN incurrió en un delito, debido a que entrevistó al menor que el entorno de la exgerente de la empresa China CAMC hizo pasar como si fuera el hijo fruto de la relación.



"CNN ha cometido delitos, a mi forma de interpretar, sobre el niño falso", señaló Morales y detalló que "la derecha pagó miles de dólares para mover este escándalo y muchos se han escapado". Carlos Valverde, que destapó la denuncia, está en Argentina; y los abogados de la mujer, Wálter Zuleta y William Sánchez, en Perú.



"El pueblo cree en esta gestión después de diez años", aseveró sobre los resultados de una encuesta en la que recibió un 52 por ciento de apoyo, en contraparte, el vicepresidente Álvaro García Linera registró una desaprobación del 50 por ciento.



"Me sorprendió que después de ser atacado mediante redes sociales, el pueblo aun esta con nosotros", desatacó Evo, aunque admitió que pasó "raspando" y que deberán reflexionar y debatir para mejorar la gestión en el país.