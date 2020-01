Patzi declara en aymara sobre camión de la CAMC

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, declara en aymara ante la comisión legislativa sobre el camión taladro que compró la Gobernación paceña a la empresa china CAMC en 2014, pero que hasta la fecha no ha sido utilizado.



Este camión, que costó $us 2,9 milloines, fue adquirido durante la gestión del exgobernador César Cocarico está varado desde hace nueve meses en uno de los depósitos que la Gobernación paceña comparte con otras instituciones en Villa Esperanza, en El Alto.



Patzi es el primer entrevistado por los parlamentarios: también fue citado por este caso el exgobernador César Cocarico.



La comisión legislativa citó, además, al exministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez para que responda por el contrato suscrito entre la empresa CAMC y el Estado boliviano por la construcción del tramo férreo Bulo Bulo Montero, que no fue ejecutado por la firma china.