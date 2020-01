Exmánager de Alanis Morrisette robó durante años a la artista

Pedir perdón no le sirvió de nada.Todd Schwartz, el exmánager de Alanis Morissette, fue condenado a seis años de prisión por robarle a la cantante $us 4,8 millones, entre 2010 y 2014. El imputado también estafó a otras figuras famosas la suma de $us 1,7 millones.

Como indemnización, deberá abonar $us 8,6 millones, según informó Variety. La jueza federal Dolly M. Gee declaró culpable a Schwartz, que admitió el robo a Morissette en enero pasado, así como los cargos de fraude electrónico y evasión fiscal.

Su abogado solicitó una pena de un año y un día de prisión, otro de arresto domiciliario y 2.000 horas de trabajo comunitario, según publicó The Hollywood Reporter. La sentencia también incluye tratamiento para su adicción al juego, así como pruebas de drogas.

Detalles

Durante su trabajo en la firma GSO Business Management, Schwartz robó a la cantante a través de diferentes métodos, como la falsificación de la firma de su clienta. En una ocasión, él fue cuestionado por ciertos fondos perdidos y trató de encubrirlo asegurando que los había invertido, junto a otros empleados, en un negocio ilegal de marihuana.

En el juicio, la cantante de Ironic aseguró que su exmánager intentaba retratarla públicamente como una derrochadora para ocultar que estaba robándole. Y contó que, cuando lo interrogó acerca de la situación de sus finanzas, él se puso a llorar y ella lo dejó pasar.

“Yo tomé prestado un poco de dinero de mis clientes con la esperanza de devolvérselos si llegaba a ganar en las apuestas. Esa bola de nieve creció conforme yo iba perdiendo, entonces seguía robando”, explicó el demandado en una carta publicada en The Hollywood Reporter el 12 de abril. En ella, aseguraba que tenía problemas con el juego y pedía disculpas. Morissette fue tajante: “Soy escéptica a creer cualquier palabra que salga de la boca de Jonathan Schwartz”.

Por ahora, la artista no se ha pronunciado sobre la sentencia.