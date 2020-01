Mujeres protestan por ley que penaliza el aborto

Miles de mujeres vestidas de negro protestan hoy en Polonia contra la ley en trámite que prevé la prohibición del aborto y penas de cárcel para quienes lo practiquen, en una jornada denominada "Lunes Negro" en la que organizaciones feministas han convocado una huelga general femenina.



La iniciativa cuenta con cientos de miles de apoyos en las redes sociales, e incluso varias empresas han dado el día libre a sus empleadas en solidaridad con la protesta.



Desde primera hora de la mañana en las principales ciudades de Polonia ya pueden verse grupos de mujeres vestidas de negro, con carteles donde demandan el derecho a decidir sobre su propio embarazo, más libertad sexual y contra el partido gobernante Ley y Justicia, la fuerza nacionalista-conservadora que gobierna el país desde su victoria con mayoría absoluta en octubre de 2015.



"¡Paremos a los fanáticos!", "¡Queremos médicos, no misioneros!" o "Mi cuerpo, mi elección" son algunos de los lemas que gritan las manifestantes.



Entre ellas se encuentran feministas, proabortistas pero también católicas practicantes que, aunque no son entusiastas ante el aborto, sí consideran que las mujeres deben tener la plena libertad de decidir en situaciones como una violación o malformación del feto.



"Es inadmisible que nos puedan impedir tomar una decisión así, el Estado no puede arrogarse la capacidad de decidir nuestro futuro, y menos unos políticos como los que gobiernan Polonia", explicó a Efe la abogada y activista feminista Karolina Wiekiewic, participante hoy en las protestas en Varsovia.



"Sentimos como mujeres que desprecian nuestra vida y nuestra opinión, que nos convierten en simples madres antes que en personas con derecho a vivir una vida plena, así que hay que posicionarse y salir a la calle", señaló a Efe otra de las manifestantes en Varsovia, Ewelina Milanowska.



Milawowska reconoce que no todas las mujeres que apoyan esta iniciativa en las redes sociales participan en la jornada de huelga, aunque sí espera que la manifestación prevista esta tarde en la capital polaca cuente con una presencia masiva.



El detonante de la protesta se produjo el pasado 23 de septiembre, cuando el Parlamento polaco admitió a trámite una iniciativa popular que propone prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, penas de cárcel para las mujeres que aborten, mayores castigos para los médicos abortistas e incluso la apertura de investigación en los casos de aborto natural.



El partido Ley y Justicia, fuerza cercana a los postulados de la Iglesia Católica, permitió aprobar esta iniciativa gracias a su mayoría absoluta en la cámara baja.



La actual legislación polaca, que data de 1993 y es considerada una de las más restrictivas de Europa, sólo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto, cuando representa un riesgo para la salud de la madre, y cuando el feto presenta deformaciones graves.



Los datos oficiales indican que alrededor de 1.000 polacas abortan cada año en el país, aunque organizaciones feministas como la Federación para la Mujer y la Planificación Familiar creen que la cifra real se sitúa en 150.000 casos.



Además, estas organizaciones denuncian que el principal problema radica en que no siempre que se cumplen los supuestos legales se llega a interrumpir el embarazo, ya que en ocasiones los médicos se niegan o intentan persuadir a las mujeres para que no aborten