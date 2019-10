¿Inició la III Guerra Mundial?, lo que dicen 7 expertos

Tras los atentados en París, Malí, Beirut, la explosión de un avión ruso, por citar los casos más recientes, y la respuesta de las potencias afectadas en contra del Estado Islámico en Siria e Irak, ¿es posible creer que estamos viviendo un conflicto a escala global?, e incluso que ¿estamos cerca de la III guerra mundial?



Estas son siete opiniones a propósito de este tema, están quiénes opinan que efectivamente el conflicto armado a nivel global se inició, o está en puertas, y aquellos que consideran que eso está lejos de suceder.



Papa Francisco



Tras los ataques en París, el papa Francisco reiteró unas palabras que mencionó el pasado mes de septiembre durante su visita a Bolivia. Para el pontífice lo que se está viviendo en la actualidad es "una Tercera Guerra Mundial en cuotas", y se está demostrando con los últimos hechos.



“Dentro de esta Tercera Guerra Mundial en cuotas que vivimos, hay una especie de genocidio en marcha que debe cesar”, advirtió Francisco en julio pasado.



“La situación política a nivel mundial es alarmante, hasta el punto de considerar que nos encontramos inmersos en un nuevo conflicto mundial”, advirtió.



Abdalá II, rey de Jordania



"Estamos frente a una tercera guerra mundial contra la humanidad y esto es lo que nos une a todos", afirmó el rey de Jordania, Abdalá II, en una conferencia de prensa en el marco de una visita oficial a Kosovo el pasado 18 de noviembre.



Abdalá II agregó que es "por eso debemos actuar rápido y con un enfoque global, para responder a amenazas interconectadas como pueden darse en esta región, en África, Asia o Europa".



Jordania, al igual que Francia, forma parte de la coalición liderada por Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico en Siria e Irak.



Abdul Saboor Numan, imán

?

El imán Abdul Saboor Numan, uno de los principales representantes de la comunidad islamita en España considera que también ya se está viviendo la temida guerra mundial.



"Desde la Primavera Árabe, políticamente, ya estamos en la III Guerra Mundial", opina Abdul, en entrevista con el diario ABC de España, al considerar que fue en esa época en la que se sentaron las bases para reproducir el conflicto a distintos niveles.



La Primavera Árabe es una serie de alzamientos populares que se iniciaron a finales de diciembre de 2010 en Tunez y que se extendieron por varios países como Egipto, Marruecos, Argelia, Libia y Siria, en este último país con resultados funestos pues desembocó en una guerra civil que sirvió como germen de cultivo para el desarrollo del Estado Islámico.



Giovanna de Michele, internacionalista



Según la experta venezolana, la tercera guerra mundial comenzó en 2001, cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, hasta ese día, el mundo no había conocido un enemigo bélico con las características de la organización terrorista Al Qaeda y se cambió la forma de luchar contra el terrorismo global.



"La tercera guerra mundial comenzó hace 14 años, y se libra en diversos frentes: en el militar, con ataques sorpresa y reacciones en "legítima defensa" en diversas partes del mundo; en lo económico, con los abultados presupuestos militares en comparación con lo que se destina a salud y educación en muchas Naciones del planeta; en lo social, con el fomento de las xenofobias fundamentadas en diferencias religiosas o culturales; y en lo moral, con la poca honestidad para reconocer las responsabilidades individuales en cada uno de estos frentes de combate", escribió Michele para el diario El Mundo.



Farid Kahhat, internacionalista



Para el experto peruano es extraño que hasta el momento no exista una estrategia definida de las potencias en contra de un grupo irregular armado, como el Estado Islámico, que si bien posee una fuerza de 20,000 a 30,000 hombres, pero no cuenta con aviación ni gran cantidad de blindados ni armas de destrucción masiva. Entonces, ¿se trata de una Guerra Mundial?



"Recordemos quiénes fueron los primeros que hablaron de una tercera Guerra Mundial mucho antes de este atentado: el ala más extrema del Partido Republicano de EE.UU., que son los mismos que dicen que el calentamiento global no existe", recuerda Kahhat, en entrevista con el diario Perú 21, por lo que aún es complejo afirmar que si se inicio un conflicto como el que vivió el planeta durante la primeras décadas del siglo XX.



Timothy Stanley, historiador



El experto en historia columnista para el diario británico Daily Telegraph no se puede usar el término "Guerra Mundial" para describir la lucha contra el Estado Islámico, porque las circunstancias en las que se desenvuelve el conflicto son muy particulares.



"La buena noticia es que ISIS está aislado. Aplicar la frase "Guerra Mundial" aquí es inútil porque esta evoca imágenes de estados nación rivales y de igual tamaño involucrados en una guerra total. Pero mientras que el alcance de ISIS es a nivel mundial, este no tiene el mando de un apoyo considerable más allá de sus límites cambiantes. Mientras tanto, la alianza en su contra es una de las más grandes y diversas en la historia, incluyendo Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia e Irán"



José Mujica, expresidente de Uruguay



El exmandatario y actual senador uruguayo tiene una opinión muy parecida a la del papa Francisco. La semana pasada, a tiempo de condenar los ataques terroristas en París, aseguró que la situación actual “se parece a una tercera guerra mundial”.



Para el expresidente “nos están colocando en una situación francamente de alarma, porque eso de agredir población civil no es un recurso de guerra, es la transformación de la guerra en barbarie desatada”.



Lo que dice la ONU



Según el estatuto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al menos cinco países deben estar involucrados en un enfrentamiento bélico para que se considere que se trata de una "Guerra Mundial".