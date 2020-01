Mi promesa al Gran Poder

Nunca me imaginé que a mis años estuviera prometiendo algo a alguien, pero la vida se encarga de imponernos ciertos retos o acciones como sucedió en pasados días cuando me vi transportado en moto al templo de Jesús del Gran Poder, en La Paz, mientras Macacha, mi corresponsal en el palacio real de la plaza Murillo, me imponía la obligación de formular una nueva promesa al milagroso santo consistente en bailar este año y tres más en su festividad.

Concluido mi diálogo con la divinidad, comencé a dialogar con la periodista cochabambina, a quien me permití recordarle mi edad y mis pocos aprestos físicos para participar de la farándula folclórica más grande de La Paz, sin tomar en cuenta los gastos que ello representaría. La periodista me recordó que hace un año prometí a la advocación bailar como perinola siguiendo los pasos de ella, que es incansable para el baile y también fiel devota de Jesús del Gran Poder casi con la misma devoción con que trabaja todos los días en su labor periodística ante un personaje que cree ser dueño de todos los poderes en el país y que ejercitará su potestad, advirtiendo interiormente que él es otro dueño más del verdadero gran poder.

La cochabambina quiso enterarse de mi promesa a Jesús del Gran Poder y le respondí con rubor que idénticos pedidos había hecho a otras advocaciones, como la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Cotoca, cometiendo así una flagrante traición, pues uno debería ser fiel a una sola Virgen y también a una sola abogada celestial. Después de la promesa, me sentí habilitado para el baile callejero, que se realizará este sábado, para lo cual tuve que conversar con los organizadores del evento, que me mostraron unos reglamentos muy severos que corrí a transmitirlos a mis amigos de la comparsa de morenos Los negritos simpáticos de Poto Poto. Estos me dieron a conocer la cuantía de mi aporte para participar de esta fiesta, el cual consideré muy elevado, sin caer en cuenta que este festejo folclórico está reservado para los prósperos mestizos de La Paz, a los que me uniré con gran orgullo no solo para bailar, sino también para emborracharme durante una semana.