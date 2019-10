Asaltaron a un policía en las cabañas del río Piraí

Aunque parezca insólito, es un hecho real. Tres delincuentes asaltaron e hirieron a un policía en las riberas del río Piraí el jueves por la tarde. Los bañistas alertaron del atraco a efectivos del Distrito Policíal 4, quienes detuvieron a uno de los agresores.



"Asaltaron a un oficial de Policía ayer, a las 17:30. Estaba descansando en las playas", explicó a EL DEBER el comandante del Distrito Policial 4, coronel Jorge Echalar Zurita.



El uniformado tiene heridas en el pecho, pero no corre el riesgo de perder la vida. "Le quitaron su billetera, su celular y el equipo de sonido de su vehículo", detalló.



Echalar dijo que lograron detener a uno de los ladrones y el resto huyó a pie. "Tenemos que ver la realidad, estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar la seguridad para los turistas y no sufran estos hechos", manifestó.



Recomendaciones en el Piraí

No alejarse. La Policía recomienda a los bañistas mantenerse en grupos y no alejarse de la ribera porque eso es aprovechado por atacadoresr.



Línea gratuita. 80-140-116 y 756-35242 son las líneas telefónicas para denunciar cualquier irregularidad o pedir ayuda.

