Investigan a primera dama de Perú por lavado de dinero con Belaunde

La Fiscalía de Perú anunció que abrió una investigación a Nadine Heredia, primera dama y esposa del presidente, Ollanta Humalla, por un supuesto lavado de activos, tras un informe que revela irregularidades en sus cuentas.



La Fiscalía de lavado de activos sustenta su investigación en un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), órgano que pertenece a la superintendencia de bancos, y que asegura que Heredia, presidenta del gobernante Partido Nacionalista, no habría justificado ingresos por unos 215.000 dólares entre el 2006 y 2009.



Para el presidente Humala se trata de un caso que ya se investigó cuando él fue candidato y que se archivó.



"La verdad que no he visto ningún elemento nuevo que amerite esta situación, pero no me corresponde a mí pronunciarme sino confiar en la seriedad (de la investigación)", dijo a la prensa el martes tras una actividad pública.



"Respetamos la independencia de poderes del Estado (...) siempre han tenido nuestra colaboración para que las cosas se aclaren", agregó.



Relación con Belaunde



No obstante, Marco Cárdenas, fiscal especializado en lavado de activos, dijo el martes a la prensa que no se trata de un caso antiguo sino que se encontraron nuevos elementos.



Entre éstos, aportes económicos de un excolaborador de la pareja presidencial, Martín Belaunde Lossio, quien viajó a Bolivia en busca de asilo político y hoy permanece con arresto domiciliario en este país.



"Es una nueva investigación que se inicia contra la señora Nadine Heredia y su hermano (Ilan Heredia), hay nuevos elementos que han salido a la luz", dijo Cárdenas a Radio Programas del Perú.



Cárdenas informó que se solicitará el levantamiento del secreto bancario de Heredia debido a que se trata de una herramienta muy importante en la investigación.



"Si bien es cierto que ha habido una investigación (archivada en 2009 y 2011) ésa no abarca todos los hechos por los cuales ahora se ha abierto esta diligencia preliminar", explicó el fiscal.



La justicia peruana ha solicitado la expulsión de Belaunde Lossio porque está acusado de actos de corrupción.



Respuesta del Partido Nacionalista



Por su parte, el Partido Nacionalista señaló en un comunicado el lunes que la reaparición de la denuncia que fue archivada en 2010, tras 11 meses de investigación por la Fiscalía, "busca generar ruido con un objetivo eminentemente electorero".



La agrupación recuerda que "los ingresos y depósitos a la cuenta bancaria de Heredia provenían de origen lícito y se encontraban debidamente sustentados".



La investigación preliminar estará a cargo de la Primera Fiscalía provincial, por un plazo de 180 días, se informó.