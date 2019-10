Piden tranquilidad a los chilenos ante la demanda

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, pidió tranquilidad a los chilenos frente a la demanda marítima que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Juristas y diplomáticos se encuentran en Francia fortaleciendo sus argumentos.



"Las chilenas y chilenos pueden estar tranquilos ya que hemos elegido a un equipo de gran nivel profesional", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, según La Tercera.



La autoridad chilena se encuentra en Francia trabajando con los abogados contratados por ese gobierno para afinar los argumentos que presentarán como parte de la impugnación a la competencia de la Corte.



"Hemos tenido un trabajo de 8 horas de trabajo ininterrumpido y la labor continúa mañana toda la mañana (...) Fue una reunión muy positiva creo que hemos avanzando en la preparación de los alegatos orales que se presentarán". sostuvo Muñoz.



En días pasados, el presidente Evo Morales acusó a Chile de no tener argumentos frente a la histórica solicitud boliviana. "Quién rechaza el diálogo quiere decir que no tiene razón, no tiene argumentos y elementos para el diálogo", dijo.