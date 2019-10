Evo ve a Insulza amigo de Bolivia y lo invita a hablar

El presidente Evo Morales afirmó que el nuevo agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, José Miguel Insulza, es su amigo, amigo de Palacio de Gobierno y amigo de Bolivia. Lo invitó a dialogar sobre el diferendo marítimo.



"Como amigo de Palacio (de Gobierno), de Evo, le invito, que mejor que tener reuniones bilaterales. Quisiera conversar con él, ojalá podamos retomar un compromiso que tenía (conmigo), que me acompañe a entregar obras", manifestó la autoridad en conferencia de prensa.



Conoce más: Insulza no logra cohesión; Bolivia suma respaldo



Morales dijo respetar la decisión que tomó la presidenta del vecino país y su Gobierno, de cambiar autoridades. El exagente, Felipe Bulnes, renunció ante la falta de cohesión sobre la defensa que realizaba en el proceso por la Demanda Marítima boliviana.



"Estaba revisando sus declaraciones cuando era secretario de la OEA, (Insulza) decía que es hora que Chile ofrezca propuestas concretas sobre el tema del mar. Hay que ser sinceros, nunca tocó el tema de soberanía y creo que ahora debería mantener su posición como secretario de la OEA", agregó Morales.



Lee también: Instan a aclarar la falta de cohesión jurídica en Chile



Sostuvo que "Entendemos, es una postura de como mostrarse al mundo, que pueden justificar, eso no entiendo", refiriéndose a la invasión que existió, y la imagen pacifista y respetuosa que muestra al mundo.



Ratificó que dentro del proceso no quiere que existan ganadores ni perdedores, solo un beneficio para ambos pueblos y reiteró la propuesta a organismos internacionales para que hagan un estudio sobre los réditos que pueden alcanzar Bolivia y Chile.



Puedes ver: Bolivia ve fragilidad en el accionar político de Chile



Insulza sostuvo hoy que "nunca he hablado de soberanía y el que diga lo contrario me lo tiene que demostrar, porque realmente ya basta de tonterías en esto (...) Dije claramente hace varios años atrás que sería bueno que Chile le hiciera una propuesta concreta a Bolivia".