Muerte de mujer y sus hijos recae sobre el jefe de familia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen arrestó en inmediaciones de Villa Montes (departamento de Tarija) a Eduardo Luis Clemente Lima, sindicado de ser el causante indirecto para que su esposa embarazada envenenara a sus dos hijos menores y luego se quitara la vida de la misma forma al verse en un callejón sin salida ante la difícil situación económica que atravesaba tras el abandono del padre de familia.



Gonzalo Medina, director de la Felcc, informó de que Clemente fue trasladado a Santa Cruz y puesto a disposición de la Fiscalía en La Guardia por el delito de homicidio suicidio, pues el lugar donde ocurrió el trágico suceso, urbanización Madre India (km 9), corresponde a esa jurisdicción.



La figura jurídica del homicidio suicidio contra un tercero se enmarca en el artículo 256 de la Ley 348 (para garantizar a la mujer una vida libre de violencia), que indica que cuando una persona comete este tipo de hechos a consecuencia de un acto de violencia previo en el seno del hogar, el promotor es sujeto de proceso.

Emotivo adiós

Mientras tanto, los vecinos del barrio Madre India sepultaron ayer por la tarde los restos de Virginia Mamani Choque (33) y de sus pequeños Matías (5) y Nayra (3) Clemente Mamani en un cementerio de la zona.



Poco antes del entierro habían llegado al velorio desde Villa Montes María Lima Moreno y Karina Clemente, abuela y una tía del lado paterno de los menores, quienes se enteraron de la desgracia en los noticiarios de la televisión.



“Tuve que hacer un esfuerzo para llegar hasta aquí, porque es lejísimo. A fines de noviembre ella fue a Villa Montes con los niños. La vi que estaba esperando familia y le propuse que me dejara a los niños y que volviera cuando esté a punto de dar a luz; se negó porque no quería desprenderse de los chicos y no quería dejar sola su casa. No sé cuál sería su debilidad para hacer este desastre tan feo. Yo también pasé por penurias, crie nueve hijos sola y nunca pensé en algo malo”, manifestó la suegra de la difunta y agregó que su hijo trabajaba de albañil en el campo y que enviaba dinero a su familia.



Dicha versión fue refutada por una vecina, quien dijo que el hombre le colgaba el teléfono a Virginia cada vez que ella le hablaba para pedirle plata