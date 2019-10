Prometen no sancionar el 'No' a la reelección de Evo

No se aplicará justicia comunitaria ni se aplicará veto a opositores. La dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) prometió no sancionar a quienes hagan campaña por el "No" a la reelección de Evo Morales.



"Se va a respetar la decisión de cada uno, ahí no tenemos que entrar a obligar, sino tenemnos que saber respetar la decisión. Siempre en la decisión hay dos posiciones, uno que jala a la derecha y otro que jala a la izquierda", aseveró e EL DEBER su máximo dirigente, Feliciano Vegamonte.



Señaló que en los próximos días existirán arduas reuniones de coordinación para preparar la campaña a favor de la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), y así permitir dos reelecciones de manera continua para el presidente y vicepresidente.



"Hay que hacer una campaña fuerte, que apele a la conciencia de cada uno de los ciudadanos y eso se verá en el referéndum. Tenemos que asegurar que muchos opten por el "Sí", nosotros respetaremos y no objetaremos los resultados de ninguna manera", agregó el dirigente.



Según la planificación del oficialismo, el 21 de febrero de 2016 se llevará adelante el referendo de reforma constitucional, bajo la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la reforma al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para permitir la reelección de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado, por dos veces de manera continua?