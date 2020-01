Vocal ve irregularidades sobre el material electoral

El vocal electoral estudiantil, Roberto Rojas, señaló dos presuntas irregularidades en la administración del proceso electoral de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.



Según Rojas, el presidente de la Corte Electoral Permanente, Roger Guzmán, y los otros dos vocales docentes tomaron decisiones "unilaterales" para la reposición del material electoral.



Primero, Rojas señala que los vocales estudiantiles desconocen dónde se imprimieron las papeletas electorales y cuántas son exactamente.

Segundo, sostiene que los dos vocales estudiantiles tampoco tienen control de las actas de escrutinio.



Todo porque las decisiones para la reposición no fueron tomadas en la sala plena. Por su parte, el presidente de la Corte Electoral Permanente, Róger Guzmán, respondió que no existen irregularidades, que se procedió a reponer el material electoral por orden de un amparo constitucional y por tanto no era necesario hacer consultas en sala plena.



Rojas y Guzmán admitieron que hay "diferencias" de visiones al interior de la Corte Electoral Permanente.