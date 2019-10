Conglomerado de Warren Buffett es la empresa más gran de EEUU en 2016

El conglomerado de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que tiene participaciones en sectores que van desde los ferrocarriles hasta energía, es la empresa más grande de Estados Unidos (EEUU) en 2016, según el ranking Forbes Global 2000 de este año.



Berkshire Hathaway registró en 2015 ventas por $us 210.800 millones, utilidades que superaron los $us 24.000 millones y activos de $us 561.100 millones. Su precio estimado en el mercado es de $us 360.100 millones.



JPMorgan Chase es la segunda empresa estadounidense más grande. El año pasado registró $us 23.500 millones de utilidades. El banco, dirigido por Jamie Dimon, cuenta con activos valorados en $us 2,4 billones y su precio estimado es de $us 234.200 millones.



Cierra el top tres Wells Fargo, cuyas utilidades alcanzaron los $us 22.700 millones. La compañía financiera, con sede en San Francisco, tiene activos calculados en $us 1,8 billones, siendo su valor de mercado $us 256.000 millones.