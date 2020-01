... Cara a cara

. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) alerta que el aeropuerto de Trinidad Jorge Henrich se ha convertido en "una bomba de tiempo" porque la pista de aterrizaje está deteriorada. Dice que de pésima ha pasado a peor y que pone en riesgo las operaciones aéreas, especialmente de naves grandes, como las de Boliviana de Aviación (BoA). En agosto de 2013, el presidente Evo Morales firmó un decreto que aprueba el de-sembolso de cerca de $us 35 millones para ampliar esa terminal aérea y lograr la categoría internacional, pero la falta de gestión impide ejecutar un proyecto vital para impulsar el desarrollo beniano.. El Gobierno aprobó un decreto mediante el cual el Estado boliviano se hará cargo de pagar la multa de $us 48.000 para el retorno de los nueve bolivianos detenidos en Chile. Con la decisión, los funcionarios aduaneros ya no tendrán que hacer una ‘vaquita’ (aporte voluntario), como lo hicieron para pagar los honorarios ($us 50.000) de los abogados que defendieron a sus colegas y a los dos militares. Ojalá la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, no pague los platos rotos por desvelar que el Estado no estaba corriendo con los gastos.. Esa fue la genial definición que hizo Xabier Azkargorta para señalar temas no resueltos en el país. Marco Peredo denuncia corrupción y no pasa nada.