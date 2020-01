Evo pide al papa que intermedie por los 9 detenidos en Chile

El presidente Evo Morales le escribió una carta al papa Francisco para denunciar la situación que sufren los nueve ciudadanos bolivianos que permanecen detenidos en Chile desde el 19 de marzo. Pide que interponga sus buenos oficios para resolver el caso y lograr su libertad.

Dentro de la misiva, la autoridad explica al pontífice la falta de reciprocidad, la vulneración de los derechos de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana, y la discriminación que sufrieron sus familiares cuando los intentaron visitar en la cárcel de Alto Hospicio (Iqueque).

Morales, dentro de la nota, pide el envío de un delegado papal para que realice seguimiento a la situación de los nueve bolivianos, detenidos hace 51 días. Espera que con esa acción se pueda lograr y que se obre con justicia.

"Esperamos su tarea de abogar por los más abandonados, en este caso por nuestros detenidos", aseveró la autoridad. Advirtió mucha "agresividad" por parte de la administración de la presidenta Michelle Bachelet.

Audio de la conferencia del primer mandatario:

Informó además que Chile le negó visa a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, que es la cuarta autoridad nacional impedida en ingresar a la vecina nación, junto al presidente del Senado, José Alberto Gonzales, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el inspector del Ejército, Williams Kaliman.

"Hay una clase política fascista que no quiere reconocer al movimiento indígena, su vestimenta, eso deja mucho que desear. Con razón a mí (en Chile) me dicen indio sin plumas. No sé cuál es la furia en Chile contra nuestras autoridades, a lo mejor hay muchos celos por el crecimiento económico", aseveró el mandatario.

Sobre las declaraciones del canciller Heraldo Muñoz y del diputado Jorge Tarud, sobre el despliegue de militares de élite, la máxima autoridad nacional advirtió "demasiada ignorancia" y ratificó que continuará la lucha contra el contrabando en la frontera.

Garantizó que Bolivia continuará con su campaña internacional para lograr la liberación de los detenidos y denunciar las vulneraciones cometidas por el Gobierno chileno. "No entiendo por qué tantas agresiones", concluyó.

Lee la misiva: