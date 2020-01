Evo dice que EEUU es enemigo del planeta

"Estados Unidos es enemigo de la Madre Tierra y la humanidad, por retirarse del Acuerdo de París contra el cambio climático y controlar el calentamiento que afecta en el planeta". De esa forma se refirió el presidente Evo Morales sobre la decisión tomada por el Gobierno que lidera Donald Trump.

El mandatario boliviano cuestionó la decisión del país del norte y la poca reacción que han tenido los presidentes de otros países potencias del mundo sobre este retiro y la intransigencia al no asumir la responsabilidad de reducir la emisión de gases.

"Hace dos años (2015) los presidentes hemos debatido en París y decidimos conjuntamente asumir la responsabilidad, de bajar la temperatura en todo el mundo", recordó Morales.

De acuerdo a las posibilidades y responsabilidades cada país aporte para cumplir con el objetivo del acuerdo y EEUU tenía compromiso así como China, Rusia, Europa publica ABI.



Puede provocar subida de 0,3 grados en temperatura

La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París tendrá en el peor de los casos un aumento adicional de 0,3 grados centígrados del calentamiento global hasta finales del siglo en comparación con los niveles preindustriales, señaló la Organización Mundial de la Meteorología (OMM).



"No hemos creado nuevos modelos, pero las indicaciones son que (el impacto en el calentamiento global) podría ser en el peor escenario del orden de 0,3 grados centígrados"", señaló en rueda de prensa el director del Departamento de Investigación Atmosférica y Medioambiental de la OMM, Deon Terblanche.



"Probablemente no sea lo que ocurra", señaló no obstante este experto en clima.



Terblanche explicó que incluso una reducción en las emisiones "no llevará a una disminución de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, porque esto tiene un efecto acumulativo y el CO2 permanece en la atmósfera durante cientos de años".