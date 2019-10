Belaunde dice sentirse más seguro en Bolivia

Jorge Valda, abogado del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, señaló que su defendido “se siente más seguro en Bolivia” que en su propio país donde dice temer por su vida. Durante los 120 días de su refugio provisional, el empresario permanecerá en La Paz.



Belaunde, que es requerido por la justicia de su país por denuncias de corrupción y que ahora se encuentra en Bolivia con refugio temporal, ha decidido guardar silencio. Dice que su vida corre peligro y que en Bolivia está protegido.



En declaraciones al canal televisivo Red Uno, Valda dijo que su defendido no emitirá ninguna declaración por su condición de refugiado político hasta que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) determine si le extiende su permanencia en Bolivia o no.



La Conare tiene, desde el 15 de diciembre de 2014, 120 días para analizar la situación del empresario peruano y exasesor político del presidente de Perú, Ollanta Humala. En esta fecha el peruano presentó su solicitud de refugio.



El abogado especificó que durante este tiempo no revelará el domicilio en el que vive y que tampoco realizará algún trabajo.



Belaunde es acusado en Perú por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión simple y agravada, negociación incompatible, tráfico de influencias y asociación ilícita, así como de malversación de fondos públicos del Estado peruano.