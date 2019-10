Fujimori y Kuczynski buscan quebrar el empate

Los dos candidatos a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, intensificaron esta semana su carrera por aglutinar apoyos que les permitan romper la igualdad pronosticada por las encuestas de cara a la segunda vuelta de los comicios, prevista para el domingo 5 de junio.



A cuatro semanas de la votación, Fujimori parece sacar una leve ventaja de 2,8 puntos porcentuales sobre Kuczynski, según un simulacro de voto de la encuestadora Ipsos publicado hoy en el diario El Comercio, que otorgó a la candidata el 51,4 % de los votos válidos, frente al 48,6 % de su rival.



Fujimori firma acuerdos



Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), realizó en los últimos días una serie de compromisos con grupos de mineros y evangélicos que generaron polémica con sus rivales, quienes la acusaron de no respetar al medioambiente y los derechos individuales.



La candidata se comprometió con la Central de Mineros del Perú (Cenami) a facilitar la regularización de la minería informal, incluida la derogación de los decretos legislativos promulgados por el Gobierno del actual presidente Ollanta Humala para este fin, por considerarlos ineficaces.



Fujimori recogió el Día del Trabajador la propuesta de que los obreros reciban el 10 % de las utilidades de las empresas, hecha por el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Fenetracc), Augusto Ramos, acusado de extorsión por otros sindicatos.



La candidata también suscribió el lunes un compromiso con cientos de pastores evangélicos para defender la familia conformada por hombres y mujeres y no entre personas del mismo sexo, y manifestó su oposición a legalizar el aborto y la unión civil y adopción de niños entre parejas homosexuales.



Fujimori se contradijo así con las declaraciones hechas en octubre del año pasado durante una conferencia en la Universidad de Harvard (Estados Undidos), donde se mostró a favor de la unión civil y del aborto terapéutico.



La candidata del partido fujimorista Fuerza Popular también incorporó esta semana a su equipo técnico a los economistas Elmer Cuba y Hernando De Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), quien trabajó durante el primer Gobierno de su padre.



Kuczynski recibe apoyos



Kuczynski, por su parte, retomó esta semana su campaña electoral después de pasar la mayor parte de la pasada semana en Estados Unidos pero, a diferencia de Fujimori, la mayoría de apoyos le llegaron sin buscarlos.



El exministro de Economía recibió una carta del ex secretario general de las Naciones Unidas y diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar, en la que le expresaba su intención de votar por él por su "integridad profesional e idoneidad para el alto cargo al que aspira".



Desde Argentina, el premio Nobel de literatura de 2010 Mario Vargas Llosa reiteró su preferencia por la candidatura de Kuczynski para evitar que un eventual triunfo de Fujimori suponga una "legitimación" del Gobierno de su padre, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción.



El economista De Soto respondió hoy a las críticas de Vargas Llosa a Fujimori y aseguró que el escritor hispano-peruano "está en otro mundo" y que "ya no es una opinión autorizada" por no residir en Perú.



El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), por su parte, también manifestó su apoyo por Kuczynski y anunció que ponía a disposición de este los activos y la infraestructura de su partido Perú Posible sin condición alguna.



Kuczynski se reunió además con el excandidato presidencial César Acuña, quien anunció que su formación política, Alianza Para el Progreso (APP), también pedirá el voto para el exministro de Economía.



Fujimori y Kuczynski pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tras ser los dos candidatos más votados de la primera rueda, celebrada el pasado 10 de abril, con un 39,86 % y un 21,05 % de los sufragios, respectivamente