Segundo día de bloqueos; no hay miras de solución

Al menos cuatro regiones del país se han visto agobiadas por los bloqueos de sus principales vías. Las medidas de presión del transporte se hicieron sentir ayer en Chuquisaca, Tarija, Potosí y Santa Cruz, y a eso se suma hoy la Asociación de Municipios (Amdecruz) que también inició bloqueos en cuatro rutas del territorio cruceño.



Los camioneros movilizados están unificados en el Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (Ceatpenal) y rechazan las multas millonarias aplicadas por el fisco a sus afiliados y las reformas incluidas en el proyecto estatal de tratamiento de deudas tributarias, en debate en la Asamblea Legislativa.



Sin embargo, el Gobierno advierte sobre supuestas fracturas internas en la dirigencia del transporte. Al menos así lo asegura la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, al señalar que ya existe un proceso de diálogo desde el 26 de marzo en el cual se ha acordado una metodología, en la que uno de los compromisos era esperar la reunión con el ministro de Economía, Luis Arce, programada para este jueves y viernes.



De hecho, la Cámara Boliviana del Transporte Internacional decidió agotar el diálogo con el Gobierno, sobre los pedidos en los cambios al Código Tributario y la universalidad de las facturas para descargo fiscal, por lo que se desmarcó de las medidas de presión y no participará de los bloqueos.



“Extraña que algunos dirigentes no sepan por qué están bloqueando, hablan de un a serie de temas y no están informados, a la gente se le está diciendo que no se ha avanzado en nada, lo cual no es cierto. Se les ha dicho que no hay intención de modificar la norma, cuando en este momento hay un proyecto en la Asamblea”, dijo la viceministra en un medio local.



“Pienso que por interés de una fracción del sector no se puede perjudicar a todo un departamento”, enfatizó.



En el caso de Santa Cruz, el dirigente del transporte Juan Yucra confirmó a EL DEBER que este martes los bloqueos están en el km 17 al norte, en el km 17 de la doble vía a La Guardia, en Pedro Lorenzo sobre la carretera a Camiri, en el puente de la Amistad entre Montero y Portachuelo, Yapacaní, Puerto Pailas y Puerto Suárez.



Durante la noche y en ciertos momentos del día, dejan pasar algunos vehículos livianos, particularmente, los que están con pasajeros y niños.



Bloqueo de las alcaldías



Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz, informó hoy que los bloqueos se iniciaron desde la medianoche de este martes en el cruce de Charagua, en Samaipata, San Julián y en Yapacaní.



En el caso de Charagua, por ejemplo, existen unos 500 vehículos parados que llegan particularmente de la zona de Yacuiba y de Argentina. "Hay presión de los transportistas, pero se está coordinando con otros alcaldes para ver la posibilidad de dar paso a los buses con pasajeros", explicó Vallejos.



Los alcaldes demandan reclaman a la Gobernación cruceña el desembolso de recursos de las regalías comprometidos desde 2011, la suscripción de convenios para el desayuno escolar y la modif



La terminal bimodal de Santa Cruz amaneció cerrada, con candado, por lo que los pasajeros no pueden ni ingresar a los predios. En Sucre también se suspendió la venta de pasajes.



Pérdidas en las rutas



El reporte de los avicultores de Santa Cruz da cuenta de que este sector pierde Bs 2 millones en cada conflicto social que deriva en bloqueo. Hicieron notar que se frena el envío de 140.000 pollos, un millón de huevos y miles de pollitos BB a Cochabamba, La Paz y Oruro, y se paraliza el transporte de granos para la provisión de alimentos de establecimientos productivos de Cochabamba, Tarija y Sucre.



La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) también reporta pérdidas millonarias. Atribuyen que un bloqueo equivale a $us 3,3 millones en perjuicio económico y que, en este momento, el sector industrial oleaginoso es el más castigado.



Desde Cochabamba, el sector exportador habla del freno de despachos de banana, piña y palmito a Argentina. En Sucre, solo Fancesa perdió Bs 2.129.470 por el paro del transporte.



La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia lamentó que se apele al bloqueo de caminos ante una situación que debería resolverse por la vía del diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.