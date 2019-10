Equipos de la planta de urea pasan el río Piraí

Este lunes, la empresa Imbolpack, responsable del traslado de los equipos de la planta de urea y amoniaco que se construye en Bulo Bulo, Cochabamba, por la empresa coreana Samsung Ingeneering Co. Ltda., ha realizado la traslación de las últimas 932 toneladas que permanecían varadas en un extremo del puente de la Amistad desde diciembre del año pasado.



Desde Imbolpack, Luis Vaca Flores informó a EL DEBER que todo el cargamento fue trasladado a una planchada al otro costado del río Piraí. Desde ahí parten en pequeños convoy hasta el destino final. Debido a lo complejo del transporte de la carga, esta se la realizará en diferentes envíos y estiman que todo sea removido hasta el 10 de octubre.



“El miércoles terminamos de hacer el paso bypass sobre la cuenca del río Piraí y empezamos a mover el cargamento. Ya hemos sacado tres silos, este lunes partirán dos equipos más, mañana otros dos; como son cargas pesadas no pueden ir en un solo convoy para no afectar el tráfico, por eso partimos en pequeñas caravanas y estamos dejando para el final el convoy más complicado porque vamos a usar modulares con 24 líneas de eje”, señaló Vaca Flores.



El cargamento de 3.500 toneladas ingresó a Bolivia por Puerto Quijarro el año pasado; la pieza de mayor volumen pesa 530 toneladas. La carga permaneció paralizada en un extremo del río debido a que no podían pasar por el puente de la Amistad; ante esta situación se construyó un bypass que fue arrastrado en tres oportunidades por crecidas de aguas ocasionadas por las lluvias.

