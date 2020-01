Bayer eleva su oferta hasta los $us 65.000 millones por Monsanto

La empresa químico-farmacéutica alemana Bayer aseguró que las negociaciones con Monsanto han avanzado y en su próxima oferta para adquirir a la mayor firma de semillas del mundo planteará más de $us 65.000 millones, un incremento del 2% con respecto a su ofrecimiento anterior.



Según Reuters, que cita a personas ligadas a la negociación, Monsanto aceptó abrir sus libros para que Bayer revise las cuentas del negocio de la compañía, que indica un acercamiento gradual hacia el consenso en las conversaciones.



En un comunicado, la empresa alemana dijo que estaba dispuesta a ofrecer $us 127,50 por acción en el marco de un acuerdo negociado, por encima de su oferta previa de $us 125 por título.



Los términos y las condiciones de la adquisición no están aún cerrados, aunque se da a entender que la negociación estaría ya en su recta final.



De sellarse el acuerdo, Bayer y Monsanto controlarían el 30% del negocio de semillas y químicos agrícolas en el mundo, por encima de ChemChina y Syngenta (28%), y DowDuPont (17%), con lo que tres cuartas partes del negocio global se concentrará en tres grandes conglomerados.