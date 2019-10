Policía gasifica a los guaraníes de Tacobo

Al promediar las 13:25 la Policía intervino el bloqueo que realizaban los guaraníes de Tacobo Mora en la comunidad de Yateirenda. En el lugar se produjo un enfrenamiento, mientras los uniformados utilizaban agentes químicos para dispersar la protesta, mientras que estos se defendían con piedras.



Este martes, pobladores de Tacobo Mora decidieron bloquear la ruta que conecta a Santa Cruz con Yacuiba exigiendo la presencia del Gobierno en el lugar para atender las demandas de la población guaraní.



En Tacobo Mora rechazan las operaciones que inició YPFB Chaco en el bloque El Dorado. La dirigencia sostiene que la empresa petrolera no hizo la debida consulta previa con la población.



Al mismo tiempo piden al Gobierno la derogación de al menos tres decretos que autoriza la exploración en áreas protegidas.



Guaraníes advierten serios daños



Ronald Gómez, presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tacobo Mora, dijo que las movilizaciones continuarán mientras el Gobierno no baje a Yatirenda y atienda sus demandas. Ratificó que los trabajos que realiza la petrolera están en el corazón de la TCO y los daños que provocará serán grandes.



“Con todos los trabajos que se van a realizar vamos a tener afectaciones grandes, los accesos del campo Dorado entran por las comunidades, la población va a ser afectada, por eso pedimos la consulta previa”, indicó Gómez.



Gobierno dice que no corresponde la consulta



Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, fue tajante e indicó que no hay nada que negociar con los guaraníes, pues las operaciones que está encarando YPFB Chaco las está haciendo en predios privados.





