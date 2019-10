El viernes caerá un "raro objeto" en el Índico

Para el viernes 13 de noviembre está prevista la caída de un "raro objeto", previsiblemente un resto de cohete espacial, en el océano Índico, a unos 100 kilómetros de la costa sur de Sri Lanka.



Se trata de un objeto "bastante pequeño, a lo sumo un par de metros", bautizado como WT1190F y descubierto en 2013 por "Catalina Sky Survey", un programa operado por el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona que utiliza datos de tres telescopios para buscar cometas, asteroides y objetos próximos a la Tierra.



Según la web de la Agencia Espacial Europea (ESA), la previsión es que el "raro" deshecho reingrese en la atmósfera terrestre alrededor de las 2:19 (hora boliviana) del 13 de noviembre.



"El objeto es bastante pequeño, a lo sumo un par de metros de diámetro, y se espera que una fracción significativa, si no todo, se pueda quemar por completo en la atmósfera", afirmó Tim Flohrer, de la Oficina de Basura Espacial de la ESA en Darmstadt (Alemania).



Lo que quede, según la ESA, se espera que caiga en el mar a unos 100 kilómetros de la costa sur de Sri Lanka: su masa no es suficiente para causar riesgos.



En cuanto a lo que es, la ESA dice que es un objeto "bastante especial" ya que probablemente está hecho por el hombre.



Descartan que se trate de un asteroide



En este sentido, Emmet Fletcher, portavoz de la ESA en España, explicó a Efe que están bastantes seguros de es que no se trata de un asteroide, quizás sea un resto de una misión lunar.



Emmet, quien insistió en que no hay peligro, recordó que en el espacio orbitan más de 600.000 objetos de basura espacial de entre uno y diez centímetros (20.000 son más grandes de diez centímetros).



Según la web de la ESA, WT1190F ofrece "una excelente oportunidad" para recolectar datos para mejorar nuestro conocimiento de cómo los objetos interactúan con la atmósfera terrestre.



Además, su observación y estudio ayudará a mejorar también los modelos y herramientas de predicción de estos cuerpos, además de a los científicos que analizan los objetos NEO (Near Earth Object), lo que significa que tiene una órbita próxima a la de la Tierra.

?