Melatonina, desconocida y milagrosa hormona

La melatonina es una hormona que producimos de manera natural; de todas las hormonas de nuestro cuerpo, esta es una de las más importantes, pues interviene en numerosos procesos fisiológicos relacionados con la salud y la longevidad.



Justo en el centro del cerebro se encuentra la glándula pineal, un centro de operaciones neurálgico donde se llevan a cabo importantes procesos relacionados con el sistema inmunológico y endocrino. Es en esta sala de control donde fabricamos la melatonina, a partir de un neurotransmisor llamado serotonina, del que seguramente habrás oído hablar (es el neurotransmisor que nos hace sentirnos felices).



A este respecto es interesante la relación entre las parejas melatonina/serotonina y día/noche o ejercicio/descanso.

De día, serotonina

Por el día, con la luz del sol, aumenta la producción de serotonina. Si hacemos ejercicio físico o mental, también aumentan los niveles de serotonina. La serotonina nos estimula la actividad, la felicidad, el buen humor, el apetito, el deseo sexual, etc.



De noche, melatonina

Por la noche, cuanta más oscuridad, silencio, descanso e inactividad, más melatonina producimos. Esta es la hormona responsable de producirnos sueño, descanso y, como veremos enseguida, está estrechamente relacionada con la juventud y la longevidad.



Es importante saber que ambas sustancias se potencian mutuamente; es decir, cuanta más serotonina producimos de día, más melatonina producimos de noche. También podríamos verlo de esta manera: cuanta más actividad tengamos por el día, más descansaremos por la noche y viceversa.



Según diversas investigaciones en distintas universidades del mundo la melatonina está estrechamente relacionada con el sistema inmunológico, estimulando su correcto funcionamiento, protegiéndonos de los efectos de los radicales libres, el cáncer, el sida, reduce los niveles de colesterol y nos protege de enfermedades cardiovasculares y es uno de los antioxidantes más potentes que se conocen.



También se ha demostrado su relación con la juventud y la longevidad. Según el profesor Felipe Hernández y el sitio vidanaturalia.com no cabe duda sobre ello, lo cual contrasta con la falta de información al respecto por parte del público general.



Según este respetado profesional de la terapia ortomolecular, la industria farmacéutica tiene mucho que ver en ello, pues la melatonina, así como otra gran aliada de la salud, la vitamina C, se producen de manera natural y no se pueden patentar.



Por ello, sigamos en movimiento, disfrutando del sol, descansando adecuadamente y las horas necesarias para seguir produciendo esta hormona milagrosa, aconseja Hernández.

