La Alasita paceña reúne a Evo, Patzi y Revilla

Pese a las distancias políticas y en plena campaña por el Sí y el No en el próximo referéndum, el presidente Evo Morales, el gobernador Félix Patzi y el alcalde Luis Revilla inauguraron juntos este domingo la feria de la Alasita en el parque urbano central de la ciudad de La Paz.



En un mismo palco, y bajo un sol radiante, las tres autoridades celebraron la fiesta de la miniatura con billetes, casas, alcancías, gallinas y gallos de estuco que circulaban de mano de mano.



El primero en hablar fue el alcalde de La Paz, quien entre bromas le recordó al mandatario que desde hace años que se le viene regalando una gallina y se preguntó si el obsequio había cumplido su objetivo.



En la Alasita regalar una gallina a un hombre simboliza el deseo de que pronto consiga una pareja y viceversa si se regala un gallo a una mujer.



"Le estaba preguntando al Presidente, le han regalado varias veces una gallinita aquí en la Alasita, nos tiene que contar si ha funcionado o no ha funcionado. A mí me ha funcionado les diré, cuando me han comprado y me han regalado una gallinita", dijo Revilla, mientras miraba a su esposa Mari Cruz Ribera, aludida por sus palabras.



El mandatario respondió a la alusión cuando fue su turno de hablar. "En Alasita se confunde a la hermana, a la compañera con gallina, yo no comparto eso", comentó entre risas.



Morales asistió al acto en compañía de los ministros de Economía, Luis Arce; de Culturas, Marko Machicao y del presidente del Senado, José Alberto González, a quienes, con motivo de la fiesta, les habían regalado y colgado en sus cuellos: bebés, comida, enseres domésticos y casas.



"Al hermano Félix le han colgado un burro", expresó Morales, despertando risas entre los concurrentes.



En tanto el gobernador, más cauto con las bromas, destacó la festividad de la Alasita y resaltó la presencia de Morales en la fiesta tradicional "más importante del departamento de La Paz".



La fiesta de la Alasita tiene por objetivo comprar miniaturas de todo aquello que se aspira a tener en el año. El Ekeko, Dios de la abundancia, es el personaje al que se acude para que los deseos se hagan realidad.