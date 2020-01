¿Reprimir el llanto en los niños porqué es nocivo?

Dentro de la sociedad reprimir el llanto de los niños es algo que todos los padres tratan de hacer cada vez que el menor tiene un episodio de este tipo; sin embargo, los especialistas han señalado que evitar el llanto puede traer complicaciones en la vida emocional del menor.



Silvia Rubín de Celis, psicóloga y directora del Centro Integral de Educación Especial, indicó que reprimir el llanto de los niños pueden traer consecuencias que pueden afectar al menor cuando sea adulto.



Cosas que no debes decirle a un niño cuando llora



- "No llores": se recomienda preguntar al menor ¿cuál es el motivo de su llanto?.



- "Te voy a dar un motivo para llorar": en lugar de esta advertencia es aconsejable ayudar al niño a identificar lo que siente, así será más fácil expresar y calmar el llanto.



- "No es para tanto": es importante valorar los sentimientos del menor , porque desmerecerlos provocaría inseguridades a futuro.