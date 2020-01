Evo dice que relator de OEA se suma a 'cártel de la mentira'

"Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dependiente de la OEA, se suma al "Cártel de la Mentira" en Bolivia" (sic), escribió el presidente Evo Morales, sobre la visita al país del representante del organismo internacional.



La pasada jornada el emisario, que visita territorio nacional, sugirió al Gobierno prudencia porque los denominativos, como ‘cártel de la mentira’ al referirse a los medios, no contribuyen a generar un clima de tolerancia y respeto a su trabajo.



"Defender a algunos medios de comunicación que hacen periodismo con la mentira y la difamación NO es defender la libertad de expresión" (sic), agregó el primer mandatario en la misma red social, en referencia a las críticas por el manejo de la publicidad estatal.



Luego de la reunión con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, el relator espacial sostuvo que "lo que necesita la libertad de expresión es un clima de tolerancia y respeto al trabajo periodístico, que debe ser libre e independiente".



Sin embargo, Lanza aseveró que que "el Gobierno no está obligado a poner publicidad, sí está obligado a que cuando asigna publicidad lo haga con un criterio claro, objetivo y no discriminatorio". Hay denuncias sobre "asfixia" económica a determinados medios con el manejo de los recursos del Estado.