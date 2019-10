Gobierno quiere subsidio de lactancia para todas las madres

El presidente Evo Morales informó el domingo que el Gobierno estudia universalizar el subsidio de lactancia, que en la actualidad beneficia sólo a las madres que cuentan con un seguro social a corto plazo.



"Esto hay que universalizar (el subsidio), he pedido que estudien cuánto cuesta, cómo podemos implementar", dijo en entrevista con los medios estatales.



Morales manifestó que la propuesta de universalizar el subsidio se orienta a ampliar el alcance del bono Juana Azurduy, que fue creado en 2009, y consiste en el pago total de 1.820 bolivianos divididos en 33 entregas a las mujeres gestantes y hasta dos años después del nacimiento de su bebé.



Para el jefe de Estado no sólo las madres que tienen esposos o que tienen trabajo deben recibir el subsidio sino todas, por lo que insistió en que el tema es objeto de estudio en el Gobierno.



No obstante, el Mandatario observó que algunas madres que reciben el subsidio lo vendan, situación que -dijo- también debe estudiarse para revertirla.



El subsidio de lactancia en Bolivia equivale a un salario mínimo, que los empleadores del sector público y privado entregan a sus trabajadoras en alimentos y que puede extenderse hasta el primer año del bebé.