La esposa de Lula está en coma inducido

El estado de salud de la esposa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Leticia Rocco, es "irreversible", aseguró a periodistas el cardiólogo Roberto Kalil Filho, el médico que la atiende desde que fue hospitalizada por un derrame cerebral hace nueve días.



Pese a que el Hospital Sirio Libanés no ha divulgado un nuevo boletín sobre el estado de la ex primera dama, su médico anticipó en declaraciones al portal G1 que su situación se agravó en la tarde de este miércoles y que ya es "irreversible".



De acuerdo con el especialista, los últimos exámenes detectaron que la arteria que lleva sangre hasta el cerebro se ha bloqueado por algunos instantes y que el flujo sanguíneo no es el ideal.



El pasado martes los médicos habían comenzado a reducir los sedativos que mantenían a la paciente en estado de coma inducido, pero, ante el agravamiento de su situación, volvieron a suministrarlos.



Algunos amigos de Lula han lamentado en declaraciones a periodistas la gravedad del estado de su esposa.



La exprimera dama, de 66 años, fue hospitalizada el 24 de enero con una hemorragia cerebral y nada más ingresar fue sometida a un cateterismo de urgencia a fin de controlar el derrame.



Rocco es la segunda esposa de Lula, con quien contrajo matrimonio en 1973 cuando ambos eran viudos, y fue primera dama de Brasil entre 2003 y 2010.



En los últimos meses, la Justicia ha abierto cinco causas penales contra Lula por asuntos de supuesta corrupción, y en tres de ellas su esposa ha sido incluida entre los acusados.