José Madero hace las cosas a su modo

Pase lo que pase, nunca nos olviden”, fueron las palabras de despedida de José Madero en el último concierto que Panda dio en suelo boliviano. La banda mexicana se presentó en aquella ocasión en el Teatro Al Aire Libre de La Paz y lo que pasó desde entonces hasta hoy fue un stand by del grupo surgido en Monterrey, tiempo en el que su líder se lanzó como solista. Carmesí se titula el debut de José ‘Pepe’ Madero, de 37 años, un trabajo que será presentado en dos shows en Bolivia, en los que también ofrecerá un adelanto de su nueva producción Noche, además de temas de la banda regiomontana. En Santa Cruz actuará el 22 de junio, en The Dubliner, y en La Paz el 23, en el coliseo Don Bosco. ‘Pepe’ accedió a conversar con Sociales&Escenas de su regreso.Es muy lindo regresar dos años después de ese show memorable que dimos con Panda en La Paz. Fue impresionante, aquella vez hubo más de 8.000 personas. Es bonito volver a lugares que a uno lo marcaron.Se llama desarrollo. Con este nuevo proyecto voy subiendo escalones. Este año me toca regresar a Bolivia con algo distinto y de eso se trata, tengo que empezar por algún lado, picando piedras, probando a ver qué sale. No es que sea difícil, sino que es necesario.Te está yendo bien hasta el momento…Sí, la respuesta ha sido muy positiva, tanto con el primer disco como con el nuevo sencillo del próximo álbum (Noche de brujas). A pesar de que no se trata de lo mismo que hacía con Panda, la gente lo ha aceptado.Era, básicamente, una necesidad de los integrantes del grupo de hacer cosas por su cuenta. Y para eso necesitábamos de un receso. Por mi parte, quería usar algunas canciones que guardé como parte de un proyecto personal.En Panda tenía canciones completamente mías, pero que estaban hechas para el grupo, es decir, un rock más pesado y distorsiones bien marcadas. En esta nueva propuesta cambian muchas cosas, desde mi forma de cantar hasta la instrumentación. Estoy experimentando más con la balada, la idea es ofrecer cosas que no sean tan familiares a lo que hacía antes.Claro. Como ahora trabajo solo, no tengo que estar convenciendo a nadie de cuál es la estética que quiero. Por eso he decidido usar este escaparate para hacer videos que contengan cierto magnetismo y darles un plus con el género del horror, que me gusta tanto.Es difícil ser de provincia y llamar la atención con tu primer trabajo. Esto nos pasa no solo a los de Monterrey, sino también a los de Guadalajara, por ejemplo. En la Ciudad de México está concentrada toda la industria, tanto de la música, como del cine y de la TV. Y hay mucho talento en todo el país, pero también se trata de estar en el lugar y el momento correctos.Escribir es algo que me entusiasma. Mi primer libro (Pensándolo bien, pensé mal, de 2014), es de tinte autobiográfico y ya lleva vendidas más de 30.000 copias. El segundo (Odio odiar, de 2016), es diferente; es una colección de ensayos sobre hábitos y comportamientos humanos.Es más una colección de mis pensamientos.