Muere Keith Emerson, pionero del uso de sintetizadores en el rock

Keith Emerson, extravagante tecladista pionero en el uso de sintetizadores para el rock, murió a los 71 años, dijeron sus compañeros de banda este viernes.



El tecladista inglés falleció a última hora de este jueves en su casa en Los Ángeles, anunció en Facebook su antigua banda, llamada Emerson, Lake and Palmer.



"Keith era un alma gentil cuyo amor por la música y pasión por su actuación como tecladista no tendrá parangón en los años venideros", dijo Carl Palmer, el percusionista del grupo, en un comunicado aparte.



"Fue un pionero y un innovador cuyo genio musical nos tocó a todos en los mundos del rock, de la música clásica y del jazz", expresó.



Inspirado por la teatralidad de la guitarra eléctrica de Jimi Hendrix, Emerson creó un nuevo tipo de espectáculo con los teclados en el que atacaba las teclas con cuchillos y tocaba el órgano al revés, con el enorme instrumento suspendido sobre él.



Pero su carrera, así como la trayectoria del rock, cambió cuando escuchó el influyente álbum de 1968 "Switched-On Bach", del compositor entonces conocido como Walter Carlos, quien tocaba piezas clásicas con un sintetizador Moog.



Los primeros sintetizadores analógicos, llamados así por su creador Robert Moog, con el tiempo se hicieron lugar en la música popular. Su aparición más notable fue en el álbum "Abbey Road" de los Beatles, en 1969.



Pero Emerson es considerado el primero que convirtió al sintetizador en un instrumento musical central en el rock.



Tras el desmantelamiento de la banda The Nice en 1970, el tecladista se unió a Palmer y al cantante y guitarrista Greg Lake para formar Emerson, Lake and Palmer (ELP), que se convirtió en una fuerza importante en el género del rock progresivo de los años 70.

Sus compañeros de banda no revelaron la causa de su muerte.