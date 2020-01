Observan proceso de control de los permisos de viajes

En las terminales terrestres y en el aeropuerto paceño la situación es similar. El precio de los pasajes en alza

Los permisos de viajes que emiten las defensorías de la Niñez y Adolescencia de las distintas alcaldías, según evidenció ANF, no son controlados con regularidad, ni en terminales terrestres ni en el aeropuerto paceño.



La plataforma digital que habilitó la Alcaldía de La Paz para acelerar los trámites para acceder a los permisos de viajes de niños, niñas y adolescentes no eliminó las largas esperas, ni reemplazó la obligatoriedad de la presencia física de los interesados con sus respectivos respaldos en las ventanillas de verificación de documentos para la autorización de viajes.



Si bien la Alcaldía difundió la plataforma digital para obtener los permisos de viajes interdepartamentales de los menores de 18 años, la mayoría de los padres y madres de familia prefieren hacer el trámite en ventanillas, una vez que se enteran que el llenado de formulario no les salvará de ir a los puestos de emisión para demostrar toda la documentación en persona, ni les evitará las filas.

En el aeropuerto tampoco hay un control estricto, pues se pueden adquirir pasajes para los niños y adolescentes sin ese requisito, y también ingresar a las aeronaves junto con los menores de edad sin que se exija el permiso correspondiente.

Pasajes

El aumento en la demanda de pasajes en la terminal de buses como consecuencia de las vacaciones invernales determinó que las empresas de transporte interdepartamental optaran por las tarifas más altas; sin embargo, el servicio no acompañó esta oferta./ANF