El sobrepeso se relaciona con 8 tipos de cáncer

El sobrepeso está vinculado a ocho tipos de cáncer, según un estudio sobre factores de riesgo realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Si bien ya se había confirmado que mantener un peso saludable reducía el riesgo de ciertos tipos de cáncer, el nuevo estudio confirma que el exceso de grasa corporal está directamente asociado al cáncer de estómago, hígado, vesícula, páncreas, ovarios y tiroides, así como meningioma y mieloma múltiple.



El informe añade que hay evidencia ‘limitada’ de que la ausencia de exceso de grasa reduce también el riesgo de cáncer de próstata, de mama en hombres y el linfoma difuso de células B.



El estudio

El equipo estuvo compuesto por 21 expertos independientes de varios países que evaluaron más de 1.000 casos, incluyendo estudios en animales de experimentación y los mecanismos que vinculan al exceso de la grasa corporal con el cáncer.



El resultado del estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, señala que si se reducen los niveles de grasa corporal, baja la probabilidad de sufrir estos tipos de cáncer. "Esta evaluación integral refuerza los beneficios de mantener un peso corporal saludable con el fin de reducir el riesgo de varios tipos diferentes de cáncer", manifestó el Dr. Béatrice Lauby-Secretan, autor principal del estudio en un comunicado de la OMS.



Poca obesidad en Bolivia

Datos de la OMS, publicados en febrero de este año y citados por el portal Infobae, señalan que el promedio del Índice de Masa Corporal (IMC) en Bolivia es de 17,1%, lo que se considera ‘delgadez leve’.



Según ese informe los bolivianos son los segundos más delgados de la región, solo por encima de los paraguayos, que alcanzan el 16,3% de IMC, que se mide dividiendo el peso corporal (en kilos) entre la altura?(en metros)